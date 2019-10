Habraste luude haigus on Eestis enamasti tingitud mutatsioonist

Kliinilise meditsiini instituudi doktorant Lidiia Zhytnik kirjeldas, et praegu on Eestis teada 32 perekonda, mille liikmed seda haruldast haigust põevad. Kokku on haigeid teada 128. «Arvame, et see on valdav osa Osteogenesis imperfecta juhtumitest Eestis, kuigi haigeid võib lisanduda ka de novo muutuste tagajärjel, mis tähendab, et geneetiline muutus on tekkinud uuena ega sõltu vanemate geneetilisest pärandist. Samuti võib olla, et väga kerged haiguse vormid on aladiagnoositud,» rääkis doktorant.