Oluline teada: mis on rinnavähi suurimad riskitegurid?

25-33 protsenti rinnavähi juhtudest on põhjustatud liigsest kehakaalust (KMI 30 ja kõrgem) ja mitteaktiivsest eluviisist. Väga oluline on täiskasvanueas säilitada kehamassiindeksit (BMI) vahemikus 18,5 – 24,9.

On leitud selge seos hormoonasendusravi kasutamise ja rinnavähi tekke vahel. Tuginedes piisavale hulgale uuringutele on IARC seisukohal, et pikaajaline hormoonasendusravi kasutamine põhjustab rinnavähki.

Rinnavähk on paljudes maailma maades kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja naistel. Seda ka Eestis. Eestis diagnoositakse aastas vähiregistri andmetel üle 750 uue rinnavähijuhu, viimastel aastatel on uute juhtude arv tõusnud umbes 10 protsenti. See tähendab, et 100 000 elaniku kohta avastatakse 107 juhtu. Väga oluline on et naised hooliksid ka ise oma tervisest – külastaksid regulaarselt günekoloogi, perearsti ja kontrolliksid ise oma rindu ehk teostaks rindade enesevaatlust üks kord kuus.