Müstiline maovähenduslõikuse tüsistus viis naise surnuks nälgimiseni

44-aastane Suurbritannias Rochdale´i linnas elav Kimberly Wall läbis kaalukirurgia protseduuri 2008. aastal, sest kartis ülekaalulisuse mõju tervisele. Järgmise kümne aasta jooksul langes Walli kehakaal, kuni ta kaalus vaid 30 kilogrammi, vahendab Daily Mail.

Kolme lapse ema kaalus enne operatsiooni üle 140 kilogrammi. Peale protseduuri oli tal söömisega raskusi ning ta suutis korraga süüa vaid mõned suutäied. Seisund muutis ta nii nõrgaks, et naisel oli raskusi kõndimisega või isegi voodist tõusmisega. Arstid üritasid naist korduvalt ravida, kuid tema seisund halvenes pidevalt ja lõpuks määrati ta haiglaravile. Wall suri nädal pärast viimast haiglasse sissekirjutamist. Testid näitasid, et tal tekkis kaalukirurgia operatsioonist tingitud alatoitumusest südamepuudulikkus.

Naist lahanud vägivaldsete surmajuhtumite ametlik uurija kinnitas, et operatsiooniga ei tehtud mingit viga ning, et Wall suri eelmise aasta 8. oktoobril pikaajalistesse operatsiooni tüsistustesse. Wall läbis erakliinikus kaalukirurgia operatsiooni, sest oli hakanud üle sööma peale 18-aastaselt kogetud nurisünnitust. Peale operatsiooni kaebas naine kurnavate kõhuvalude, iivelduse, väsimuse ja enesekindluse languse üle.

2014. aastal rääkis ta oma protseduurist avalikult ning väitis, et oli lõikuse lasknud teha spetsialisti soovitusel, hoolimata pere hirmudest. Ta ütles ajalehele, et soovis, et poleks seda kunagi teinud. Naine tunnistas, et tahtis püsivat muutust ning kõik proovitud dieedid ei olnud soovitud tulemust toonud. «Arvasin, et operatsioon annab mulle elu, millest olen unistanud, kuid ilmnes, et eksisin täielikult. Suudan vaevu midagi süüa. Kui suudan ka midagi neelata, siis pöörab see mu seedimise korrast ära ning tunnen end pidevalt halvasti,» rääkis ta ning tunnistas, et oli ülekaalulisena palju õnnelikum.

Lahkamise teinud koroner Matthew Cox sõnas, et naise toitumisprobleem on haruldane, kuid tuntud komplikatsioon, mis maost möödajuhtiva operatsiooniga tekkida võib. Ta lisas, et Wallil oli probleeme ka ärevuse ja depressiooniga, mis ägestasid söömisraskusi. Tema kinnitusel uuriti naise probleemi põhjust aastate jooksul põhjalikult. Wall sattus kuue aasta jooksul korduvalt haiglasse, kuid pikalt ei suunatud teda õige spetsialisti juurde. Naise ema rääkis, et ta määrati kõhuvaluga haiglasse, kuid valu põhjust ei suudetud selgeks teha. Kuigi arstid kaalusid söömishäiret, siis ei nõustunud Wall ise sellega ning väitis, et tahab süüa, kuid ei suuda. Operatsiooniga kaasneb oht, et toitained ei imendu piisavalt ning ning on teada, et mõnel patsiendil tekib süües valu.