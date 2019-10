Ida-Viru keskhaigla hakkab osutama psühhiaatrilisi teenuseid täiskasvanutele

«Mainitud töökorraldus võimaldab ravimeeskonnal juba enne patsiendi jõudmist psühhiaatri vastuvõtule hinnata ravi ja uuringute vajadust ning teha koostööd spetsialistide vahel ilma patsienti jooksutamata,» selgitas dr Hion. Ta lisas: «Vaimse tervise õde on raviprotsessi keskne isik. Ravimeeskonna töö on planeeritud selliselt, kui soovija on juba alustanud koostööd, siis kohtumiste vahelised ajad oleksid mõistliku pikkusega.»