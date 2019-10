Eestlannade visa võitlus kurnava haigusega - hullematel hetkedel ei suuda ka tekki peale tõmmata

Haigus andis märku juba lapsepõlves, kuid diagnoosini läks väga kaua. «Mul olid lapsest saati seljavalud. Kuigi olin iluvõimleja ja tantsisin, oli rüht ikkagi vale, mille peale ütlesid arstid, et see on skolioos ehk lülisamba kõverdumine,» selgitas naine. Romet jõudis esimese lapsegi sünnitada, kui tal hakkasid tekkima imelikud vaevused: liigesepõletikud, terved hambad mädanesid, silmad olid põletikulised, üleüldine väsimus. Arstid panid selle ületöötamise arvele. «42-aastaselt tekkis mul tohutu põletik liigestes üle keha. Sel ajal olin praktiliselt nii haige, et ei saanud ise voodist väljagi,» seletas Romet, kelle sõnul pani olukord arstid tegutsema ja haiguse põhjust otsima.

Reet Romet. FOTO: SANDER ILVEST / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

«Et olukorrast välja saada, muutsin peaaegu kõike oma elus. Hakkasin iseendale rohkem aega leidma, võtsin kõiki rohte, mida arstid määrasid, vaatasin oma toitumise üle. Nende aastate jooksul olen aru saanud, et kuigi elustiilil on mingi mõju, siis väga palju sellega haigust ei pidurda,» sõnas Romet. Sisuliselt tähendab autoimmuunhaigus, et keha immuunsüsteem on liiga aktiivne ja läheb iseenda kudede kallale, sest arvab, et need on vigastatud. Raviks tuleb immuunsüsteemi pärssida, mida on pikalt tehtud keemiaraviga.

«Selle aasta algusest saan bioloogilist ravi, mis on mind tõeliselt aidanud. Nüüd saan peaaegu normaalselt ja valuvabalt elada,» rääkis Romet, kuid nentis, et ka sel on kõrvalmõjud. Siiski ütles naine julgelt, et sünnitamise valud ei ole võrreldavad sellega, kui selgroos tekivad kangestumised ning närvid võivad sinna vahele jääda. «Kui muidu selgroog paindub ja aitab meil ette ja küljele painduda, siis selle haiguse puhul muutub see jäigaks kui bambuskepp. Nii muutuvad keeruliseks nii keha pööramine, keeramine kui ka kõndmine.» Nagu teistegi liigesehaigustega, peab selle haiguse puhul kogu aeg liikuma. Romet tegeles pikalt jooksmisega, kuid peab lõpetama, sest see ei mõjunud liigestele hästi. Tuleb lihtsalt võimelda.

Varjatud paine

Rometi sõnul on liigesehaiguste juures tihti nii, et inimene võib olla väga kangetel rohtudel ja suurtes valudes, kuid kõrvalseisjale see ei paista. Inimesed ei saa väga hästi aru, mida see tähendab. Ühtepidi sa ei taha väga näidata, et oled haige, kuid teistpidi ei saada aru, et tegu on siiski erivajadustega inimestega,» seletas Romet, kelle sõnul oleks just tööandjatelt vaja empaatiat.

Haigeid ühendavad liidud ning Rometki kuulub Eesti Reumaliidu juhatusse, millega korraldatakse üritusi, loenguid ja aidatakse haigetel ligi pääseda riigi pakutavatele teenustele. «Kuigi rohud ja uuringud on toetatud, siis riiklikud programmid võiks rohkem aidata taastusraviga. Sellest on kohutavalt palju abi, kuid see on kulukas,» sõnas Romet. Lisaks võiks olla toetus kooskäimise gruppidele, kes praegu tegutsevad suuresti vabatahtlikult. «Kuigi toetused on olemas, on neid kätte saada haigele väga koormav,» arvas Romet.

Reumaatilised haigused jäävad esialgu sageli märkamata

Eestis põeb ligikaudu 250 000 inimest reumaatilist haigust. Erinevaid reumaatilisi haigusi on üle 200 ja need võivad alata igas vanuses nii lastel kui ka täiskasvanutel.

Hilinenud diagnoos võib mõjutada patsiendi füüsilist võimekust ja mõjutada tõsiselt nende elukvaliteeti. Raskel juhul võivad reumaatilised haigused põhjustada raskeid puudeid, mis ei mõjuta ainult elukvaliteeti, vaid ka oodatavat eluiga. 90 protsendil reumaatilise haigustega inimestel põhjustab väsimus töövõime vähenemist.

Reumaatiliste haiguste varane diagnoos ja ravi on oluline, sest on tõestatud, et see aitab vähendada valu ja aeglustada või isegi ennetada haiguse progresseerumist. Hoolimata sellest on reumaatilised haigused sageli diagnoositud viivitusega või üldse mitte.

Haigestumisel on patsiendi esmane kontakt Eesti tervishoiusüsteemis enamasti ta perearst. Perearsti teadlikkus liigesepõletikest võimaldab tal varakult suunata reumatoloogi vastuvõtule autoimmuunse liigesepõletikuga patsiendid ning jätta esmatasandile patsiendid, kelle korrektne diagnoosimine ja edukas ravi on võimalik perearstipraksises. Suutmatus õigeaegselt ära tunda autoimmuunse liigesepõletiku algamist võib oluliselt kahjustada patsiendi hilisemaid ravitulemusi.