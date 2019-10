Kurdina sündinu: kirjutasin liivale ja kasutasin kehakeelt

«Minu moto on: meil on üks Eesti riik ja me kõik oleme ühesugused. Kõigil on oma õigused ja kohustused. Kurdid inimesed ei erine teistest,» viipleb Gretel hoogsalt. Tema mõtted saavad vestluse käigus kuuldavaks kuuljast viipekeeletõlgi vahendusel.

Gretel on esimene Tartu ülikoolis viipekeele tõlgi eriala läbinud kurt. «Kui gümnaasium lõppes, siis tahtsin minna arengumaale vabatahtlikuks, kuhugi Aafrikasse või Aasiasse. Ema ja viipekeeletõlgid soovitasid minna viipekeeletõlgiks õppima. Kandideerisin viimasel minutil ja mind võetigi vastu. See oli saatus,» jutustab ta. Gretel on hakkamist täis – reis soojal mandrile jäi tegemata, aga mägesid on ta avastamas käinud küll. «Ma ei ütleks, et oleks olukorda, kus oleksin selle tõttu millestki ilma jäänud, et olen kurt,» juurdleb Gretel, lisades: «Ja kõik unistused peab siiski täitma.»

Kurtus on lisapingeid tekitanud haruharva – näiteks lapsepõlves venna ja klassiõega lifti kinni jäädes. Jõngermannid kukkusid kõvasti karjuma ning seda kuulnud naabrid kutsusid abi. Kurtide laste kõrvu ei jõudnud aga rahustav sõnum, et nende väljaaitamisega tegeletakse – kuni liftiuksed lõid valla.

Gretel pole tundnud kurtuse tõttu eraldatust, ta sotsiaalne ring on pulbitsenud suhtlusest. Tema peres on kõik kurdid. «Lasteaias sain samuti kurtide grupis eesti viipekeeles ehk emakeeles mugavalt suhelda nii rühmakaaslaste kui ka õpetajatega.» Kuuljast naabrilapse puhul tuli veidi nuputada, kuidas jõuda suhtlussoonele. «Näiteks kirjutasime liivale või kasutasime kehakeelt. Sõber natuke ka narris mind, et olen kurt. Nüüd saan aru põhjusest – ta ei teadnud, mida tähendab kurtus ega tundnud kurte. Praegu teavad kuuljad lapsed rohkem kui minevikus, mis on kurtus.»

Gretel õppis Tallinna Heleni koolis – tegu on endise Tallinna Kurtide kooliga. Majas olid nii lasteaed, põhikool kui gümnaasium. «Kaheaastaselt läksin lasteaeda ja samas majas olin gümnaasiumini ehk 17 aastat. Kool oli mu teine kodu. Praegu töötan samas majas.» Koolis kasutatakse kakskeelset õppemeetodit: eesti viipekeel ja eesti keeles kirjutamine. Gretel märgib, et nii kurdid õpetajad kui ka kuuljast pedagoogid andsid tunde viipekeeletõlgi abil, mistõttu on ta saanud täisväärtuslikult õppida.

Eesti viipekeeletõlgi eriala pandi aga kinni ja see on kurtide kogukonna jaoks mure. «Mis saab edasi? Atesteeritud ja kutseeksami läbinud viipekeeletõlke on 24 – väga vähe. Kui tõlgid jäävad aina vanemaks ja noori peale ei tule, kuidas saab siis hakkama?» Vastuolu tekib rohujuuretasandil – seaduse järgi on inimesel õigus saada haridust, aga on selgusetu, kuidas saavad tulevikus kurdid lapsed koolis õppida tõlkide abita.