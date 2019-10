Kaubanduskeskustes õpetatakse elustama

15.-17. oktoobril toimuvad elustamiskoolitused nii Tallinnas, Pärnus kui ka Kuressaares. Muuhulgas on südame taaskäivitamise päeva raames kõrgkool ühendanud jõud ka Ida-Tallinna Keskhaiglaga – 16. oktoobril õpetatakse elustamist riigikogus ning samal ajal viivad Ida-Tallinna keskhaigla spetsialistid riigikogulaste seas läbi erinevaid tervisemõõtmisi ja südametervise teemalise loengu.

Kolme päeva jooksul õpetatakse praktilisi elustamisvõtteid mitmetes erinevates haridusasutustes ja kaubanduskeskustes – kokku 33-s erinevas kohas üle Eesti. Täispikk nimekiri koolituskohtadest on leitav siit .

Kõrgkooli õenduse õppetooli õppejõud-lektori ja koolituse ühe projektijuhi Ljudmila Linniku sõnul on südame taaskäivitamise teavituspäev omalaadne sündmus, mille käigus saab igaüks meist esmaseid elustamisvõtteid õppida või meelde tuletada: «Elustamist alustamata väheneb iga minutiga ellujäämise võimalus 10-12 protsenti ning just seetõttu on varajane hädaabi numbrile helistamine ning taaselustamisvõtete alustamine elulise tähtsusega, kuna tõstab ellujäämise tõenäosust kordades.»