Just nii palju peaksid tervise heaks looduses aega veetma

20 minutit looduses on piisav, et vähendada stressi ja ärevust. 2019. aastal USA-s korraldatud uuringust selgus, et 20 minutit looduses vähendab oluliselt kortisooli ehk stressihormooni taset organismis. 30 minutit võib aga olla piisav, et vähendada vererõhku ja aidata ennetada depressiooni. Teadlaste sõnul piisab 20 minutist nädalas, et parandada meeleolu, vererõhku ja turgutada veresoonkonna tervist.