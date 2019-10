Endokrinoloog: diabeet ei too kaasa mitte ainult närvikahjustusi, vaid ka südameprobleemid

«Näiteks on mõiste «2. tüüpi diabeet» all tõenäoliselt varjul terve hulk erinevaid alavorme, mille parema eristamisega saaksime patsientide käsitlust ja ravi hoopis rohkem individualiseerida,» kirjeldab Ambos ajakirjas Lege Artis.

Maailmas on hiljuti avaldatud andmetel 425 miljonit diabeetikut ja prognoosid on üksmeelsed: lähema paarikümne aasta jooksul kasvab nende arv oluliselt.

Arst tõdeb, et tänapäeval saab diabeeti varasemast paremini ravida. Uued antidiabeetikumid SGLT2 inhibiitorid ja GLP-1 retseptori agonistid teevad võidukäiku. «Ridamisi publitseeritavate uute diabeediuuringute tulemused näitavad veenvalt, et saame varasemast tulemuslikumalt ja ohutumalt mitte üksnes langetada veresuhkrut, vaid kaitsta ka diabeedihaige neere ja südant, langetada vererõhku ja kehakaalu. Uute ravimite toimemehhanismid pole lõpuni selged, kuid tõenäoliselt mõjutavad need diabeedini viivat patogeneetiliste protsesside ahelat enneolematul moel,» sõnas arst.