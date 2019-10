Kuidas võtta toidulisandeid, et neist suurim kasu saada?

Lisaks sellele teadmisele, et organism vajab teatud hetkedel turgutamist, on oluline ka teada, kuidas vitamiine ning mineraalaineid korrektselt manustada, ütleb Apotheka proviisor Izabelle Adamson.

Hommikul tühja kõhuga

B-vitamiinid annavad kehale energiat ning toetavad närvisüsteemi, seega preparaadi kasutegur on suurem kui seda päeva esimesel poolel manustada.

Lisaks soovitatakse hommikul tühja kõhuga manustada rauda . Raua imendumine on soolestikust üsnagi madal, kuid paraneb happelises keskkonnas. Seetõttu võiks koos rauaga võtta ka C-vitamiini preparaate. Kui rauapreparaat tekitab söömata tarvitades seedetraktis ebamugavustunnet, tuleb üle minna kerge eine järgsele kasutamisele. Kindlasti tuleb aga vältida tee, kohvi ja piimatoodete samaaegset manustamist koos rauaga, kuna kofeiin, tanniinid ning kaltsium vähendavad raua omastamist organismis.

C-vitamiin sobib hommikuti koos rauaga tarvitamiseks, kuid selle tugeva antioksüdandi doos tuleks tegelikult jaotada päeva peale võrdseteks annusteks. Organism ei suuda suurtes kogustes C-vitamiini üheaegselt omastada, seega on kasulikum võtta korraga umbes 100–250 milligrammine doos või kasutada prolongeeritud vabanemisega preparaate. Lisaks tuleb meeles pidada, et ka toit sisaldab väga suures koguses C-vitamiini ning alati pole põhjust manustada maksimaalset päevast annust.

Pärast sööki

Pärast hommikusööki on soovituslik võtta koensüüm Q10 preparaate, mis annavad organismile energiat ning parandavad mälu ja keskendumisvõimet. Hommikusöögijärgne manustamine on vajalik, kuna koensüüm Q10 on rasvlahustuv aine ning võib õhtusel tarvitamisel põhjustada unetust.

Erinevate kompleksvitamiinide puhul on samuti hea tava need koos hommikusöögiga sisse võtta, et tagada energia kogu päevaks.

Rasvlahustuvaid vitamiine nagu A-, D-, E- ja K-vitamiini on mõistlik manustada pärast tugevamat söögikorda koos rasva sisaldavate toiduainetega. Silmas tuleb ka pidada, et rasvlahustuvad vitamiinid pole organismist nii kiiresti väljutatavad kui vesilahustuvad vitamiinid, seega kumuleeruvad need organismis ning võivad üleliigsetes doosides tarvitamisel kasu asemel kahju teha.

Oomega-3-rasvhappeid sisaldavaid kalaõli preparaate on soovituslik samuti maksimaalseks imendumiseks tarvitada tugevama söögikorra järgselt.

Mineraalaineid nagu magneesium, tsink ja kaltsium on soovituslik võtta kellaajast sõltumata pärast sööki, sest tühja kõhuga tarvitades võivad esineda seedetraktiga seotud kõrvaltoimed nagu iiveldus, kõhulahtisus ja kõhuvalu. Magneesiumi võib võtta ka õhtul, kuna magneesium on närvisüsteemi ja lihaseid lõõgastava toimega ning soodustab magamajäämist.