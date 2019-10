Sõnastus mõjutab oluliselt inimese toiduvalikuid

Juurvilju peetakse sageli igavateks toiduaineteks, mida tuleb süüa tervise heaks, kuid mille söömine erilit naudingut ei paku. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul peaks inimesed sööma iga päev vähemalt 400 grammi puu- ja juurvilju, et ennetada kroonilisi haiguseid nagu vähk, diabeet, dementsus ja südamehaigused.

Stanfordi Ülikooli teadlased korraldasid katse, milles uuriti, kas see, kuidas juurviljadest valmistatud toite kirjeldati, mõjutas inimeste toiduvalikuid. Katses eemaldati ebatervislike toitude kõrvalt positiivsed ja maitset kirjeldavad omadussõnad ning lisati need tervislike juurviljatoitude juurde. Selgus, et värvikad kirjeldused innustasid inimesi rohkem juurvilju sööma.