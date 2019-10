Hormonaalsed rasestumisvastased vahendid mõjutavad seda, milliseid mehi naised eelistavad

Sotsiaalpüshholoog Sarah Hill töötab selle kallal, et nii arstid kui naised oleksid paremini kursis kõigi kõrvalmõjude ja ohtudega, mis kaasnevad regulaarse sünteetiliste hormoonide tarvitamisega. Ühest uuringust selgus, et üks põhjus, miks järjest enam noori naisi antibeebipillidest loobuvad, on see, et arstid ei võta nende muresid kõrvaltoimete üle tõsiselt.

Antibeebipillide peamine toimeaine on sünteetiline progesteroon, mis blokeerib ajus signaali, mis stimuleerib munarakkude küpsemist. Samuti takistab see munasarjadel östrogeeni tootmist. Östrogeen reguleerib naiste sugutungi, energiataset ja meeleolu, mis tähendab, et selle puudus on kergesti tajutav. Seepärast sisaldavad antibeebipillid ka üldjuhul sünteetilist östrogeeni, et ennetada progesterooni ebameeldivaid kõrvaltoimeid ning säilitada hormonaaltasakaalu.

Kõrvaltoimed tekivad sageli seetõttu, et pillides sisalduv progesteroon ei sobitu alati organismi enda progesterooni retseptoritega. See tähendab, et sünteetiline progesteroon võib stimuleerida ka testosterooni ja kortisooli retseptoreid ning see põhjustab kõrvaltoimeid. Näiteks on leitud, et antibeebipillid suurendavad ärevuse, depressiooni ja kroonilise stressi riski. Ärevuse ja meeleoluhäirete risk on antibeebipille võtvatel naistel suurem, sest neil on organismis vähem allopregnanolooni ehk progesterooni rahustava toimega ühendit. Samuti leiti, et 15–19-aastastel antibeebipille võtvatel naistel on ligi kaks korda suurem enesetapu risk.