Hambaarst selgitab, kuidas suitsetamine kahjustab suu tervist

Suitsetamisest tulenev kahju suu tervisele võib olla pikka aega märkamatu, kuid põhjustab mitmeid tõsiseid probleeme. «Eelkõige kahjustab suitsetamine igemete verevarustust, mille tulemusena hävinevad tugikoed ning hambad võivad hakata liikuma. Õigel ajal arstile tulles ja suuhügieenile tähelepanu pöörates on võimalik seda vältida, kuid sageli jõuavad inimesed hambaarsti juurde liiga hilja. Suitsetamise tõttu on pärsitud organismi kaitserefleksid ja verejooks igemetest on väike, mille tõttu haigusnähte sageli ei märgata,» selgitas CityMed hambaravi juht dr Meeme Mõttus.