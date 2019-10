Uuringust selgus nukker tõde, kui paljud on tegelenud enesevigastamisega

Üks tegur, mis suurendab riski, et laps või teismeline hakkab endale viga tegema, on vanemate käitumine ja kodune keskkond. Kui vanemad on liiga kontrollivad või emotsionaalselt kauged, siis võib juhtuda, et laps hakkab arvama, et normaalsed emotsioonid nagu viha, kurbus, hirm ja valu on nõrkus või häbiasi. See, millist tagasisidet laps kodus oma tunnetele saab, mõjutab tema emotsionaalset intelligentsust ning seda, kui hästi või halvasti ta edasises elus hakkama saab. Seepärast on oluline, et kodu oleks turvaline ja toetav koht, kus laps julgeb oma muredest ja tunnetest rääkida ilma, et peaks kartma, et teda naeruvääristatakse või tema tundeid pisendadatakse. Vastaselt juhul võib juhtuda, et emotsionaalse valu asemel üritab laps end välja elada füüsilise valu kaudu.