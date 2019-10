Rasv võib ummistada lisaks arteritele ka hingamisteid

Rasvade laostumine arterites võib suurendada südameprobleemide tekkimist, kuid nüüd on teadlased leidnud tõendeid, et sarnane ummistumine võib toimuda ka kopsudes ning seda seostatakse ka astmaga, vahendab Science Alert.

On juba teada, et ülekaalulisel on kõrgem astma risk. Enne arvati, et see tuleb liigsest survest kopsudele või põletikust kehas. Nüüd leiti tõendeid, et süüdi võivad olla ka rasvladestused.

Kasutades varasematest uuringutest pärit andmeid, vaatasid uurijad 52 surnud inimese andmeid, kellest 15 ei olnud astmat, 21 oli astma, kuid see polnud surmapõhjus ning 16, kes surid astmasse. Värvide abiga toodi välja hingamisteede struktuurid. Üllatuslikult leiti hingamisteede seintel kogunenud rasva. Mida suurem oli kehamassiindeks, seda rohkem oli rasvkude. Leiti, et liigne rasv koguneb hingamisteede seintel, kus see võtab ruumi ja paistab kopsudes põletikku suurendavat.