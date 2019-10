Terviseamet määras MMS-i turustavale ettevõttele sunniraha

Veebruaris keelas terviseamet «MMS mineraalse suuloputusvahendi» levitamise, sest kosmeetikatootena reklaamitud ja levitatav MMS sisaldab kosmeetikatoodetes keelatud kloori. «Alustasime 26. juulil ettekirjutuse täitmise kontrolltoimingut, mille eesmärgiks oli tuvastada, kas ettevõte on eemaldanud kosmeetikatoote turult,» ütles terviseameti põhja regiooni juht Ester Öpik. Tema sõnul selgus kontrolltoimingu tulemusel, et terviseameti tehtud ettekirjutust polnud täidetud ning et ettevõte müüb veebikeskkonnas endiselt keelatud kosmeetikatoodet, olles muutnud selle nime.