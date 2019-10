Neeruhaigusega tüdruk pani raviraha kogumiseks oma joonistuse oksjonile

Kirjutasime eelmine nädal, et rasket neeruhaigust põdev ja neli nädalat tagasi endale uue neeru saanud 17-aastane Katerina vajas kaasmaalaste abi kalli ravi soetamisel. Kui Katerinal praegu ravi jätkata ei õnnestu, on suur oht, et haigeks jääb ka uus neer või tõukab organism siiriku ära.