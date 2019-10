Uuring leidis toidud, mis soodustavad põletikuvastaseid soolestikubaktereid

Uurijate tulemused ei ole üllatavad: soolebakterite heaks tuleb tervislikult toituda. Lisaks leidis uuring, et suures koguses suhkrut ja liha teevad asjad hullemaks, vahendab Slash Gear .

Soolestiku mikrobioomi ehk bakteritekooslus on tugevasti seotud inimese toidulaua ja üleüldise tervisega. Kehval toitumise tagajärel surevad osad bakteritüved ja teised saavad jõudu. Olenevalt toitudest, mida inimene tavaliselt tarbib, võivad nii soolestikus kasvada näiteks bakterid, mis soodustavad põletikku või ülekaalulisust.

Eelnevad uuringud on seostanud osasid bakteritüvesid erinevate tervisekasude ja haigustega ning otsinud muutusi toitumises ja toidulisandeid, mis võiksid aidata teatud krooniliste haigustega inimesi. Uurijad leidsid, et toitumine, mis sisaldab palju kala, pähkleid, kaunvilju ja leiba seostub kahjulike bakterite vähenemisega. Samuti vähenesid tervisenäitajad, mis viitavad siseelundite põletikule. Lisaks leidis uuring, et punane vein, kala, puuviljad, köögiviljad ning kaunviljad seostusid soolestikubakteritega, mis vähendasid põletikku.