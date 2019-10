Nahaarst avaldab, kuidas solaarium D-vitamiini taset tegelikult mõjutab

Dr Bret: «Paljud solaariumi ettevõtted on üritanud teenuseid reklaamides üritanud rõhuda nende tervislikkusele. Solaariumid ja tervis ei käi käsikäes, pigem on nad väga vastandliku tähendusega.

Nahk on D-vitamiini sünteesija – küll aga on oluline teada, et vitamiin D produktsiooniks on vaja meil UVB kiirgust, aga solaariumites on 95-99 protsenti UVA kiirgus ja vaid üks kuni viis protsenti UVB kiirgus. Nii et solaariumites väga olulist vitamiin D lisaproduktsiooni ei toimu.