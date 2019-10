Põhjus, miks peaksid kuivšampoonist kohe loobuma

Kuivšampoon imab endasse peanahale ja juuksejuurtele kogunenud rasu, mis juustest välja harjatakse. Juuksed on selle tulemusel kohevamad ja kahusemad ning neisse koguneb suuremas koguses baktereid ja teiste juuksehooldustoodete jääke. Kuivšampooni tagajärjel on juuksed raskemad ning see võib mõjutada ka juuste kasvutsüklit. Kuivšampoon ei ole tegelikult šampoon ning see ei tee juukseid puhtamaks, vastupidi, see suurendab kemikaalide ja bakterite kogust peanahal ja juustes. Peanahale kogunenud bakterid ja mustus võivad põhjustada dermatiiti, tsüste, kõõma ja aknet.