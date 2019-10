Stig Rästa uues laulus õpetatakse õigesti hambaid pesema

Selleks, et õpetada kõiki Eesti lapsi oma hammaste eest õigesti hoolt kandma, on loodud Suukool, mis juba teist õppeaastat järjest kutsub lasteaedasid osalema hambapesukampaanias ning on tänaseks valmis saanud õpetliku hambapesulauluga.

Suukooli eestvedajad hambaarstid Anastassia Kuldmaa ja Kati Vald ütlevad, et nende sooviks on jõuda kõikide vanusegruppideni, alates rasedast naisest kuni vanavanemateni välja, jõudmaks ühiselt suure eesmärgini ‒ et tulevikus kasvaksid Eestis tervete hammastega lapsed.

«Selleks, et suutervise teemasid oleks õppeprogrammi kerge lisada ja mänguliselt läbida, koostasime metoodilise juhendi lasteaiaõpetajale, mis aitab lisada õppetöösse laste hammaste tervisega seotud tegevusi terve õppeaasta jooksul,» räägib Suukooli projektijuht dr Anastassia Kuldmaa.

Suukooli materjalide hulka kuuluvad ka animatsioonid ja videod. Hiljuti sai Suukool hakkama Eesti esimese hambapesulauluga, mille autoriks ja esitajaks on Stig Rästa. «Hambapesulaul õpetab, kuidas pesta hambaid ja aitab muuta igapäevase hambapesu lastele lõbusamaks. Lustaka videoga laul nii pikk, kui üks hambapesu olema peaks,» selgitavad Suukooli eestvedajad.

Tervete hammaste viis kuldreeglit

Lapse tervete hammaste nimel saab palju ära teha just lapsevanem, olles lapsele heaks eeskujuks ning kujundades tema tervisekäitumist päris pisikesest peale. Dr Vald ütleb, et kõige rohkem eksivad Eesti lapsed ja täiskasvanud hambapausi reegli vastu. «Hambaaukude peamine tekkepõhjus on liiga sage söömine. Süüa tuleks regulaarselt ning toidukordade vahel pidada kolm tundi pausi. Pausi ajal tuleks juua ainult puhast vett ja maiustused süüa kohe toidukorra lõpus,» õpetab arst.

Dr Kuldmaa lisab, et eksitakse ka hambapesu korrektsuse vastu ja kõiki hambapindu ei pesta. «Hambapesu on automaatne tegevus ja tihti pestakse hambaid vähem kui kaks minutit. Oluline on mõttega asja juures olla, et kõik viis hambapinda puhtaks saaksid ja selleks on vajalik appi võtta ka hambaniit,» selgitab Kuldmaa.

Võimalus, mida tasub kindlasti tervete hammaste nimel kasutada, on vähemalt kord aastas hambaarsti külastamine, mida saab haigekassa lepingupartnerite juures teha tasuta kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kontrollige alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga, vastasel juhul tuleb teenuse eest tasuda täies mahus lapsevanemal. Esimest korda peaks hambaarsti külastama enne lapse kolmandat eluaastat. «Mida varasemas eas alustada ennetavate kontrollvisiitidega, seda suurema tõenäosusega on meil tulevikus rohkem tervete hammastega lapsi,» sõnavad dr Vald ja Kuldmaa.

Suukooli viis lihtsat tervete hammaste nippi nii lastele kui ka nende vanematele: 1. Toitu tervislikult 2. Janu korral joo vett 3. Pea söögikordade vahel vähemalt kolm tundi pausi 4. Pese hambaid kaks korda päevas vähemalt kaks minutit 5. Külasta hambaarsti kord aastas