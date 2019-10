Teadlased avastasid: levinud ained toidus tõstavad Alzheimeri riski rohkem kui poole võrra

«See uuring näitab, et kõrge transrasvade sisaldusega dieedi puhul kaasneb lisaks südame– ja veresoonkonna probleemidele ka kahju ajule,» selgitas uuringuta seotud neuroloog Neelum T. Aggarwal, kes juhib Chicagos dementsuse ravile pühendunud keskust.

Uuringus võeti arvesse ka teisi tegureid nagu kõrge vererõhk, diabeet ja suitsetamine. Tulemustest selgus, et kahte kõige kõrgema transrasvade taseme gruppi jagunenud inimestel arenes dementsus vastavalt 52 ja 74 protsenti suurema tõenäosusega kui inimestel, kel oli selle tase kõige madalam.

Uuring kinnitab juba eelnevalt laekunud tõendusmaterjali, et transrasvade söömine võib tõsta dementsusriski.

Transrasvu võivad vähesel määral sisaldada liha ja piim, aga suurel hulgal leidub neid töödeldud toitudes. Toidutööstusel on kombeks lisada toodangule transrasvu, kuna need annavad toidule meeldiva maitse ja tekstuuri, pikendavad säilivusaega ja neid on odav toota.