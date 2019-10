Teadlased selgitasid välja, kuidas toituda, et pääseda erektsioonihäiretest

Erektsioonihäired kimbutavad igas vanuses mehi – teadlaste hinnangul esineb 50 protsendil alla 50-aastastest meestest erektsioonihäireid. Sageli on erektsioonihäire südamehaiguste varajane sümptom, sest see annab märku vähenenud verevarustusest ja veresoonte võimalikest ummistustest. Südamehaiguste tagajärjel sureb maailmas 17,9 miljonit inimest aastas. Südamehaigused põhjustavad 31 protsenti kogu surmadest ning teadlaste ja arstide hinnangul on 80 protsenti neist surmadest elustiilimuudatustega välditavad.

Toitumine ja füüsiline aktiivsus mõjutavad südame ja veresoonkonna tervist ning 2014. aastal korraldatud Austraalia teadlaste uuringust selgus, et muutes elustiili, on võimalik erektsioonihäiretest pea täielikult vabaneda. Seda seisukohta toetab ka Cameroni, Schwarzeneggeri ja Chani uue dokumentaali « The Game Changers » – vaadatav Netflixis – raames tehtud katse, milles hinnati toitumise mõju erektsioonide sagedusele, tugevusele ja kestvusele.

Katse korraldas Ameerika Uroloogide Assotsiatsiooni juhtiv uroloog Aaron Spitz, kes soovib kummutada müüdi, et suures koguses liha söömine on mehelik ning tervisele kasulik. Mitmest teadusuuringust on selgunud, et mida rohkem töödeldud ja punast liha süüa, seda kehvemas seisus on nende veresoonkond. Massachusettsi teadlased leidsid, et töödeldud ja punase liha söömine suurendab erektsioonihäirete riski ning Itaalia teadlased leidsid, et Vahemere dieet – värsked puu- ja juurviljad, teraviljad, tervislikud rasvad pähklitest ja kalast ning taimsed valguallikad – aitab erektsioonihäiretest vabaneda.