Psühhiaatriakliinikute juhid nõuavad kliiniliste psühholoogide kutseaasta riiklikku rahastamist

«Kui riiklikult on vajalik psühhiaatriliste tervishoiuteenuste osutamine, oleks ootuspärane, et riiklikult on tagatud ka vajaliku kvalifikatsioonini jõudmine,» ütles PERHi Psühhiaatriakliiniku juhataja dr Kaire Aadamsoo. «Erinevalt arstidest, kel on Tartu Ülikooli residentuuri näol olemas riiklikult rahastatav mehhanism eriarstiks spetsialiseerumiseks, on kliiniliseks psühholoogiks spetsialiseerumine soovija või tema tööandja initsiatiiv ilma, et kumbki saaks mingitki riiklikku tuge,» lisas ta.