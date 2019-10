Vähki põdev Janek: mõistsin valusalt, et olen liiga vähe aega veetnud lähedastega

Janek kirjutab võitlusest vähiga:

«Kolm aastat tagasi avastasin kaelal mingi punni, mille tekkepõhjust ei osanud seletada. Tüüpilise mehena ma kohe arsti juurde ei tormanud, ootasin selle kutsumata külalise kadumist. Tal aga polnud plaaniski mind jätta, otsustas hoopis kasvada, kaela paisutada ja peavalusid tekitada.

Abikaasa ja tädi tungival survel lõpuks siiski alistusin ja tegin visiidi perearstile, kes mind edasi kirurgi juurde saatis. Sealt viis tee kohe edasi onkoloogiasse, tehti biopsia ja asi oli selge - diagnoositi ninaneelu pahaloomuline kasvaja.

Tol hetkel puudus mul haigekassa tervisekindlustus, edasised uuringud venisid. Sellistel hetkedel on aga tunnid pöördumatute tagajärgedega, rääkimata päevadest, nädalatest, kuudest.

Lõpuks olin saanud töötukassasse arvele, tervisekindlustus olemas ja uuringud võisid alata. Käisin Tartus, Tallinnas. Konsiiliumid vaagisid, kas saaks opereerida või tuleks kohe alustada kemoteraapiaga. Liisk langes viimase kasuks ja esimene keemiaravikuur algaski mais 2017. Kõik vähihaiged teavad, mida see ravi tähendab, millised on kõrvalmõjud ja kannatused. Olin täis lootust ja optimismi, et kõik saab korda, ravi lõpeb ja olen jälle terve mees. Muidugi see ravikuur lõppes, jäin jälgimisele, aga täiesti terveks saamise lootust enam polnud. Kui edasised uuringud näitasid, et pahalane tõstab taas pead, katsetati veel erinevaid keemiaraviskeeme, kiiritust. Tuli võidelda iivelduse, tohutute ülekehavaludega, ninaverejooksude ja vererõhukõikumistega, maadelda tursete, isutuse ja unehäiretega.

Pean tegema sügava kummarduse oma abikaasa ees, kes vapralt veetis unetuid öid mu voodi kõrval, otsis internetiavarustest kõikvõimalikke abistavaid vahendeid mu seisundi leevendamiseks. Peretoetus rasketel hetkedel on väärtus, mida sõnadesse panna on raske.

Elu oli saanud ühtäkki teise väärtuse. Mõistsin valusalt, et olen liiga vähe aega veetnud oma lähedastega. Mul on suur pere - meid on seitse õde-venda. Elu on meid mööda ilma laiali pillutanud ja kokku väga tihti ei saa. Valusatel eluhetkedel adud, kui kõrge väärtus on elul, lähedastel, perel. Elades tervena unustatakse tihti, kui oluline on igapäevaselt öelda kallitele inimestele, et nad on armsad, tähtsad ja vajalikud, öelda, et ma armastad neid, hoolid neist. Öelge seda, inimesed, üksteisele, kuniks on ütlemiseks võimalus antud. Ühel päeval ei pruugi seda enam olla.

Kui selgus, et haigekassa poolt rahastatav ravi enam ei aita ja ainus õlekõrs on ravi, mille eest pean ise tasuma, lõi see jalad täielikult alt. Peale invaliidsuspensioni muud sissetulekut meie peres pole. Arst soovitas pöörduda Vähiravifondi «Kingitud Elu» poole. Saanud fondilt positiivse vastuse, tõi see mulle lausa pisara silma. Ma olen väga-väga-väga-väga tänulik! Aitäh, et aitate mul elada homsesse, ülehomsesse, et annate mulle võimaluse olla veel oma kallite lähedastega, et jõuaksin neile palju kordi öelda, kuidas ma neid vajan ja kui kallid nad mulle on. Aitäh!»