Toitumisteadlane selgitab: kui palju ja milliseid pähkleid tuleks süüa?

Müügil on erinevaid pähkleid. Neid on koorega ja kooreta ning naturaalseid ning erinevate lisanditega. Mõned spetsialistid soovitavad valida koorega pähkleid, kuna nende puhastamine võtab aega ning seetõttu ei sööda neid liiga palju. Pähklite lisandiks on sageli sool, mida on umbes üks protsent, pähklites aga mõnevõrra vähem, kuna osa soolast on pakendis kristallidena. Lisandiks võivad olla ka sibul, sinihallitusjuust ja teised toiduained. Soola saame me toiduga liiga palju, mistõttu soolapähkleid tuleks tarbida tagasihoidlikult. Kui vaadelda teiste maitsestatud pähklite koostist, siis selgub, et need sisaldavad palju rohkem soola. Näiteks sinihallitusjuustumaitaselise kattega maapähklid sisaldavad üle kolme protsendi soola ning mitmesuguseid lisaaineid ja pähkite osa on alla 50 protsendi. Seetõttu tuleks eelistada naturaalseid pähkleid.