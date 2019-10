Arsti hooletuse tõttu on HIVi nakatunud üle 900 lapse

2019. aasta algul levis Ratodero linnas ravimitele raskesti alluv palavik, millesse oli nakatunud üle 900 lapse. Lapsevanemad olid paanikas ning olukord halvenes, kui aprillis selgus, et tegemist on HIVi epideemiaga. Ametnike sõnul põhjustas epideemia arsti hooletu käitumine – lastearst Muzaffar Ghanghro kasutas lapsi ravides korduvalt samu süstlaid. Nüüdseks on HIVi nakatunud üle 1100 inimese, kellest 900 on alla 12-aastased. Spetsialistide sõnul on tegelik arv märksa suurem, sest testimas on käinud väga väike protsent linnaelanikest.

Süstalde korduvkasutamine on Pakistanis ebaseaduslik ning Ghanghrole esitati süüdistus tahtmatu kahju ja surmade põhjustamie eest, ent süüdi pole teda veel mõistetud. Arst ise väidab, et on süütu ega pole kunagi süstlaid korduvalt kasutanud. Ametnike sõnul on ebatõenäoline, et epideemia taga on vaid üks arst ning teateid teistest süstlaid korduvalt kasutavatest arstidest on mitu.