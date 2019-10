Kuus levinud müüti gripihooajast, mille uskumine võib haiguse kallale tuua

Koos gripi puhanguga levivad ka haigusega seotud müüdid. Gripp on hingamisteede viirusnakkus, mida tekitab gripiviirus. Inverse toob hingamisteede arsti Bracha Chigeri abil välja kuus levinud müüti seoses gripiga.

1. Gripp on lihtsalt külmetus

Nii gripp kui rahvakeeli külmetushaigus on hingamisteede nakkus, kuid neid tekitavad erinevad viirused. Gripp on enamasti hullem kui külmetushaigus. Gripp algab äkki ning mõne tunni jooksul tekivad palavik, nohu ja kinnine nina, köha, väsimus, lihasvalu, peavalu, külmavärinad ja higistamine. Külmetusega kaasneb enamasti nohu ja köha ning ei kaasne tõsiseid tüsistusi. Gripi tüsistused võivad olla nõrgema immuunsusega inimesele ka eluohtlikud. Üheks levinumaks ja ka tõsisemaks neist on kopsupõletik. Teised võimalikud tüsistused võivad olla südame, aju või lihaskoe põletik ja organipuudulikkus. See juhtub siis, kui gripiviirus kopsudes tekitab põletikkulise vastuse terves kehas ja põhjustab häireid mitme organi töös. Enamus inimesi paraneb gripist kolme kuni seitsme päevaga. Riskigrupis olevad inimesed: rasedad, eakad, alla kaheaastased lapsed või kroonilised haiged võivad vajada aga haiglaravi.

2. Gripivaktsiin võib nakatada gripiga

Vaktsiin ei sisalda elusviirust, mistõttu ei ole võimalik vaktsineerimisest haigestuda. Samal ajal kui soovitatakse gripi vastu vaktsineerida, ringlevad ka teised hingamisteede viirused, mis võivad gripiga sarnaseid sümptomeid tekitada. On suur tõenäosus nakatuda ühega nendest viirustest ning tihti omistatakse haigestumise põhjus just tehtud vaktsiinisüstile. Vaktsiin hakkab toimima kaks nädalat peale süstimist ning selle aja jooksul on grippi nakatumine veel võimalik, eriti kui süst on tehtud siis, kui gripihooaeg on juba alanud.

3. Vaktsiinist piisab gripi ärahoidmiseks

Vaktsiin ei ole täiesti efektiivne. Lisaks sõltub vaktsiini toimivus vanusest ja vaktsineeritava tervisest ning sellest, kui palju klapivad vaktsiinis sisalduvad tüved ringlevate gripiviirustega. Grippi saab ennetada regulaarse kätepesu ja desinfitseerimisega ning haigetega kontakti vältimisega.

4. Külmetamine tekitab grippi

Ainuke viis nakatumiseks on kokkupuude gripiviirusega. Gripihooaeg kattub külmaperioodiga ning seetõttu seostatakse neid ka omavahel. Viirus kandub peamiselt kui nakatunud inimeste süljepiiskadega aevastamisel, köhimisel ja rääkimisel. Võib gripiviirusega kokku puutuda ka nakatunud pindade või objektide, näiteks ukslinkide kaudu, kus pisikud jõuavad kätelt suhu, silma või ninna.

5. Inimesed võivad seagrippi haigestuda

Terminit seagripp kasutatakse mõnikord ebatäpselt, et viidata gripi A-tüvele, mis tekitas 2009. aastal ülemaailmse gripipandeemia. Teadlased märkasid, et see oli sarnane mõnele gripi tüvele, mida nähti sigadel. Seetõttu hakkasid inimesed seda kutsuma seagripiks. Alates 2009. aastast on see gripitüvi muutunud normaalseks inimeste seal levinud gripitüveks. Seda ei tohiks aga nimetada seagripiks, sest see viitab gripile, mis esineb sigadel. Gripi A-tüvega nakatunud patsiente tuleks ravida samamoodi nagu neil oleks mõni muu hooajaline gripiviirus.

6. Gripi vastu peaks kasutama virusevastaseid ravimeid