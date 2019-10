Kas sool tekitab dementsust?

On teada, et liigne sool põhjustab kõrget vererõhku, häirib verevarustust ja kurnab südant, kuid nüüd korraldasid New Yorgi neuroteadlased katse, mille käigus uuriti soola mõju kognitiivsele võimekusele.

Varasemate loomkatsete tulemusel on teada, et liigne sool võib põhjustada dementsust, sest sool aktiveerib molekuli, mis suurendab organismis põletiku taset. Molekul – interleukiin-17 – vähendab ajurakkude võimet toota lämmastikhapet. Lämmastikhape toetab verevarustust, võimaldab veresoontel laieneda ja soodustab toitainete jõudmist kudedesse. Kui ajurakud ei suuda toota piisavas koguses lämmastikhapet, suureneb südame koormus, väheneb verevarustus ning võivad tekkida erektsiooniprobleemid.

Liigne sool toidus vähendab lämmastikhappe sisaldust veres kuni 25 protsenti. Tuginedes eelmistele teadusuuringutele, korraldasid teadlased katse, milles söödeti isastele ja emastele hiirtele liigses koguses soola kuni 36 nädala jooksul. Leiti, et dementsuse tekkimisel mängib olulist rolli tau-valk, mille ülesanne on toetada ajurakkude tööd – see stabiliseerib mikrotuubuleid, mis toetavad ajurakkude varustamist toitainetega. Kui tau-valk lakkab oma funktsiooni täitmast ning seda tekib ajju liigse koguse, põhjustab see vaimse võimekuse vähenemist ja dementsust.