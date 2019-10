Erialaselts tahab riiklikku programmi veel ühe vaktsiini lisada

Eesti Kõrva- Nina- Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts on veendunud, et pneumokokivaktsiin tuleb lisada immuniseerimiskavasse kõikidele imikutele, kuna vaid see lähenemine toob parima võimaliku kasu vaktsineerimisest, muuhulgas vaktsineerimise mõju keskkõrvapõletikele.

Seltsi president Kristel Kalling toob välja, et kuni 80 protsenti lastest põeb ägedat keskkõrvapõletikku vähemalt korra enne 3-aastaseks saamist, 7. eluaastaks on 40 protsenti lastest põdenud keskkõrvapõletikku 6 korda või enam. KNK spetsialistid tegelevad keskkõrvapõletiku kõige raskemate juhtumitega, kus perearstiabi enam ei aita. Tavaliselt jääb nende keskkõrvapõletike tekitaja teadmata, kuid võib arvata, et 30-50 protsenti kõigist bakteriaalse OM juhtudest on põhjustatud pneumokokist. Kliiniliste uuringutega on näidatud, et pneumokoki konjugeeritud vaktsiinide (PCV) kasutamisega on vähenenud ägedate keskkõrvapõletike arv, seda eelkõige keeruliste juhtude osas. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab pneumokokivaktsiini lisamist lastele riiklikesse immuniseerimiskavadesse kogu maailmas. Eesti on üks viimaseid riike Euroopas, kus seda pole veel tehtud.