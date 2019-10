Autoroolis infarkti saanud mees: töötasin palju, pingeid maandasin kõva trenniga

Aare tõdeb, et ka pärast infarkti oli raske leppida, et nüüd tuleb ellu rahulikumalt suhtuda. Haiglast välja saades püüdis ta endise hooga eluga edasi minna ja tormas kohe suusarajale, aga võhm ei olnud enam endine. See tekitas omakorda suure stressi. «Paar kuud oli olukorraga väga raske leppida, vend soovitas mul meelerahu leidmiseks reisi Indiasse,» meenutab Aare.

Oma lähedastele on ta eriliselt tänulik, et need püsisid kogu raske aja vankumatult ta kõrval. Kui tormlemisele järgnes ei tea kuidas tekkinud rangluu murd, sai Aare aru, et see on justkui kindel hoiatus. Teistele raskest haigusest taastujatele on tal kindel sõnum: «Haigusest toibudes tuleb endale aega anda!»