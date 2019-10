Abordi tegemisest keeldunud arstid põhjustasid naise surma

Itaallanna surm tõstatas ühiskonnas taas arutelu selle üle, kas arstidel peaks olema õigus keelduda inimelu päästvast protseduurist isiklikel moraalsetel kaalutlustel. Valentina Milluzo oli infektsiooniga haiglasse pöördumise hetkel viiendat kuud rase ning ootas kaksikuid. Arstid keeldusid talle ravi manustamast hoolimata sellest, et naine oli valudes ning looteid ei oleks olnud võimalik päästa. Milluzo suri infektsiooni tagajärjel tekkinud veremürgitusse.

Cannizzaro haigla juhi sõnul ei teinud arstid abordist keeldumisel midagi valesti, vaid järgisid haigla eeskirju. Milluzzo isa sõnul aga ütles raviarst enne Milluzzo surma, et olgugi, et naise elu on ohus, ei saa nad midagi ette võtta seni, kuni loodete südamed löövad. Prokurörid süüdistavad seitset meditsiinitöötajad väärravis ja hooletuses. Meditsiinitöötajad eitavad kõiki süüdistusi.

Abort sai Itaalias seaduslikuks 1978. aastal, kuid arstidele jäeti alles õigus protseduuri tegemisest moraalsetel kaalutlustel keelduda. 2017. aastal korraldatud küsitlusest selgus, et kaks kolmandikku günekoloogidest olid abordi vastu ning keelduvad protseduuri läbi viimast. See näitaja on viimase kümne aasta jooksul kümme protsenti tõusnud.