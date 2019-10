Peaasi esitab ärevuse käes kannatajatele väljakutse

«Oma vaimse tervise probleemidega tegelemine ei tohi jääda häbi- ja hirmutunde taha,» sõnas peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. «Hirm üksi jääda ja olla tõrjutud on sotsiaalärevuse tuumaks. Kui sotsiaalärevus pole väga tugev ja pidev, siis üks võimalus sellest üle saamiseks on katsuda ise või koos psühhoterapeudi abiga samm-sammult silmitsi seista oma ärevusallikaga. Sotsiaalärevuse ja sotsiaalfärevushäire teadvustamiseks oleme käima lükanud väljakutse, mis kutsub üles oma ärevusega silmitsi seisma,» lisas Oidermaa. Väljakutse leiad Peaasi.ee Facebooki lehelt.

Vaimse tervise portaali Peaasi.ee ärevushäirete teavituskampaania «Sina saad tähendust muuta!» veebitest kogus enam kui 4000 vastajat. Kuu aega kestnud algatuse testitulemustest selgub, et inimesed on ärevusest teadlikud, kuid sellega tegelemist takistab hirm ja teadmatus ravivõimaluste osas. «Vaimse tervise kuu lõpetuseks avame ärevushäirete kampaania raames tehtud testi tulemusi. Vastajaid kogunes kampaania jooksul palju, oma teadmisi ärevuse ning ärevushäirete osas testis kampaania raames ligi 3300 naist ning ligi 800 meest. Küsitluse eesmärk oli saada aimu sellest, kui teadlikud on Eesti inimesed ärevusest ja ärevushäiretest,» ütles peaasi.ee üks eestvedajatest Ere Vasli.

Tema sõnul näitavad tulemused, et ärevushäireid osatakse märgata, kuid takerdutakse probleemidega tegelemisel. «Testile vastanud inimeste teadlikkus ärevushäirete ja ärevuse eristamisel on võrdlemisi kõrge. Siiski seostatakse vaimse tervise probleemide osas abi otsimist endiselt häbi ja hirmuga ning kolmandik vastanutest tõi ärevushäirete ühe võimaliku tekkepõhjusena välja iseloomunõrkuse või ülemõtlemise. Vastused viitasid ka sellele, et paljud ei tea, et püsivate ärevusnähtude juhul on perearst esimeseks kontaktiks. Samuti ei olda rahul teiste spetsialistide kättesaadavusega, mis võib veelgi takistab professionaalse abini jõudmist,» lisas Vasli.