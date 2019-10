Teadlased mures: inimese joogivesi sisaldab tervist ohustavaid aineid

27 protsenti Ameerika naistest tarbivad hormonaalseid rasestumisvastaseid tablette, mis sisaldavad sünteetilist östrogeeni. See tähendab, et Ameerika vette satub iga päev umbes kümme miljonit doosi naissuguhormooni. Lisaks rasestumisvastastele vahenditele, tarbivad miljonid naised menopausiga kaasnevate kaebustega toime tulemiseks hormonaalseid ravimeid, mis jõuavad samuti reovee kaudu põhjavette.

Inimesed pole ainsad, kes hormoone tarvitavad – kariloomadele söödetakse samuti östrogeeni, et kiirendada loomade kasvamist ning suurendada lehmadel piima tootmist. Lehmad toodavad kusjuures ka looduslikult östrogeeni, mis tähendab, et sünteetiline östrogeen söödas ja loomade enda hormoonid kokku mõjutavad oluliselt farmide ümbruse veekogusid ja põhjavett. Lisaks lihatööstusele mõjutavad veekvaliteeti ka põllumajanduses kasutusel olevad pestitsiidid, mille koostisosad toimivad elusorganismis östrogeeniga sarnaselt.

See, kuidas vees leiduv östrogeen inimeste tervist mõjutab, vajab uurimist, kuid bioloogid on leidnud, et veekogudes leiduvad hormoonid põhjustavad kaladel populatsioonide hävimist ja viljakuse langust. On alust arvata, et liigne östrogeen mõjutab ka inimese tervist – on leitud seos liigse östrogeeni ja vähi, rasvumise ja viljakuse vähenemise vahel.