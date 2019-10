Noor naine jäi kaela ragistamise tõttu peaaegu halvatuks

23-aastane parameedik Natalie sai valusa õppetunni, kui ta harjumuspäraselt end sirutas ja kaela ragistas ning teadvuse kaotas. Ta ärkas 15 minutit hiljem üles ning ei suutnud liigutada ühte jalga. Kui ta üritas diivanilt püsti tõusta, kukkus ta põrandale ega suutnud kontrollida oma vasakut kehapoolt. Paari minuti jooksul mõistis parameedik, et tegemist on hädaolukorraga ning ta kutsus endale abi.

Natalie sõnul ei suutnud ta uskuda, et tegemist on insuldiga, sest tema vanuses on see väga haruldane ja ebatõenäoline juhtum. Insult on ajakriitiline terviserike, sest iga minutiga võib hävida suures koguses ajurakke.