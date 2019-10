See esmapilgul negatiivne iseloomuomadus kaitseb depressiooni eest

Belfasti Queeni ülikooli uurijad vaatasid 700 täiskasvanut, kellel oli nartsissistlik isiksusehäire, et mõista, miks nad ühiskonnas läbi löövad. Uurijad olid huvitatud, et kui nartsissism on sotsiaalselt nii vastuvõtmatu, siis miks see endiselt püsib ning tänapäevastes ühiskondades isegi aina levinum on.

NY Post vahendab ajakirjas Personality and Individual Differences Journal avaldatud uuringut, kus leiti, et nartsissistid on mentaalselt tugevad ja unustavad sageli häbi. Seetõttu kogevad nad ka väiksema tõenäosusega depressiooni või stressi. Lisaks teistele mürgistele iseloomujoontele, on nartsissistid ka riskialtimad, omavad enda kohta suuri pettekujutelmi, näitavad teiste suhtes üles vähe empaatiat ning kogevad harva häbi või süütunnet, leiti uuringus.

Erinevate uuringute põhjal tehtud järeldused näitasid, et suurejooneline nartsissism kattub ka väga positiivsete vaimset tugevust näitavate iseloomujoontega, nagu eesmärgistatus ja enesekindlus. Need kaitsevad inimest depressiooni ja tajutava stressi eest. Uuringu autor Kostas Papageorgiou sõnas, et kuigi kõik nartsissismi juures ei tule inimesele kasuks, võivad mõned isiksusehäire küljed viia positiivsete tagajärgedeni.