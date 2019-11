Miks inimesed haigutavad?

Teadlased on korraldanud uuringuid, et jõuda haigutamise otstarbe osas selgusele. Selleks on korraldatud katseid rottide, hiirte, papagoide ning ka inimeste peal. Haigutamise ajal toimub intensiivne lõualuu venitus, mis stimuleerib kaela, näo ja aju verevarustust. Sügav hingamine ja jahe õhk jahutab nii verd kui ka seljaaju vedelikku, mis aitab jahutada aju. Liiga kuum veri suunatakse ajust eemale ning jahedam veri kopsude ja jäsemete piirkonnast suunatakse ajju, et seda jahutada.

Princetoni Ülikooli teadlaste uuring on pälvinud kriitikat, sest selle loogika järgi peaksid inimesed just kuumas õhus – mil aju vajab rohkem jahutust – rohkem haigutama, sest muidu pole jahutussüsteem funktsionaalne. Samuti arvatakse, et haigutamisel võib olla lisaks füsioloogilisele põhjusele ka sotsiaalne selgitus – haigutamine saadab signaali teistele, et inimene on unine või uimane, mis tähendab, et tema tähelepanu on hajutatud. Evolutsiooniliselt on see oluline signaal, sest sedasi teavad teised, et neil tuleb selle võrra rohkem valvel olla või siis vastupidi, taipavad samuti, et peaksid puhkama.