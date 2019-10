Doktor Viigimaa: külm aeg tekitab vererõhu tõusu ja suurendab trombiohtu

Põhja-Eesti regionaalhaigla arst Margus Viigimaa rääkis «Terevisioonis», et vererõhk on leitud olevat talvel palju kõrgem kui suvel. Samuti esineb südamepuudulikkuse ägenemist tunduvalt enam just sügise- ja talveperioodil. «On leitud, et südamelihaseinfarkti on talvel rohkem,» ütles Viigimaa, lisades, et mõnes riigis esineb seda statistika järgi küll rohkem kevadel. Samuti esineb rohkem äkksurma väga külmade talveilmade ja ka väga kuumade suveilmade korral. «Sesoonsus on täiesti olemas,» tõdes doktor.