Naine lasi Facebookis üle kanda enda ajuoperatsiooni, mille ajal oli ise ärkvel

Jennat oli tabanud ulatuslik ajuverejooks kohas, mis mõjutab aju kõnekeskust. Võimust võtsid ka epileptilised hood, mida noor naine polnud varem kogenud. Haiglas sai ta nende vastu ravimeid, aga hood jätkusid endise halastamatusega. Kui arstid tuvastasid viisi, kuidas probleemi lahendada, planeeriti operatsioon ja küsiti naiselt luba protseduuri üle kanda Facebookis. Jenna lubas Dallase Metodistlikul meditsiinikeskusel teha otseülekande, kui talle tehakse operatsioon, mille käigus ta on ise ärkvel. Jenna andis enda sõnul nõusoleku seetõttu, et tõsta teadlikkust ja inimesi harida.

Jennat hoiti operatsiooni ajal teadvusel, et kirurgid saaksid temaga rääkida ja reaalajas kontrollida, et kahjustada ei saaks kõne- ja motoorsete funktsioonide keskus.

Jenna operatsioon läks suurepäraselt ja ta on paranemas. Ta ütleb, et tunneb end küll väsinuna, aga üldse mitte nii, nagu oleks just läbi teinud ajuoperatsiooni.