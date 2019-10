Hirmutav: mees raius maohammustuse tõttu oma sõrme maha

Hangzhou traditsioonilise Hiina meditsiini haigla arstid ütlesid ajalehele, et sellist äärmuslikku sammu poleks vaja olnud, sest madu on vähem surmav, kui suur osa inimesi usub. Siiski mainisid arstid, et mehe reaktsioon maohammustusele oli üpris tavaline. Üks arstidest Ren Jinping sõnas, et kui Zhang haiglasse jõudis, ei olnud tal mingeid maomürgi tekitavaid sümptomeid, nagu peavalu, hingamisraskused ja igemete veritsemine. Siiski andsid arstid talle mürgivastast seerumit ja puhastasid sõrme haava. Zhang kommenteeris hiljem, et üks tema naabritest oli tänavu maohammustuse tagajärel surnud, tema paraneb aga kodus ja käsi taastub hästi.