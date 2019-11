Need ravimid võivad noortel põhjustada depressiivsust

Varasem uurimus näitas, et noored, kes kasutavad hormonaalseid rasestumisvastaseid tablette, on suurema depressiooni riski all täiskasvanueas, olenemata sellest, kas ravimeid võeti ka vanemaks saades. Brighami naistehaigla, Gröningeni ja Leideni ülikooli meditsiinikeskuse uurimustöö otsis aga depressiivsete sümptomite, nutmise suurenemise, end kasutuna tundmise ja enesetapumõtete jälgi.

Uuringu jaoks vaatasid teadlased 1010 tüdrukut ja naist üheksa aasta jooksul. Naistele oli rasestumisvastane tablett määratud vanuses 16, 19, 22 ja 25. Üks olulisimaid murekohti hormonaalse rasestumisvastase tabletiga alustamisel on kohene depressiivsuse risk. Näiteks 16-aastased, kes ravimit võtsid, märkisid, et nutsid sagedamini, magasid rohkem ja neil oli rohkem söömisprobleeme, kui tüdrukutel, kes tabletti ei võtnud. Sümptomid vähenesid kui tüdrukud jõudsid täiskasvanuikka.

Uuringu meetodite tõttu ei saa teadlased kindlasti väita, et depressiivseid sümptomeid tekitasid rasestumisvastased tabletid, kuid on tõendeid, et mõnikord eelnesid meeleolu kõikumised ravimi võtmisele, mõnikord algasid peale ravimi võtmist. Uurimistöö ei taha ilmtingimata väita, et noored ei tohiks rasestumisvastaseid tablette võtta, sest neil on ka kasutegureid. Näiteks võivad need vähendada menstruatsiooniga kaasnevaid vaevuseid ja muidugi ennetada rasedust. Depressiivsed sümptomid võivad aga panna ravimist loobuma või elukvaliteeti muul moel mõjutada, mistõttu tuleks nende suhtes tähelepanelik olla, nendivad uurijad.