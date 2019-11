Rinnavähiga ema ravi hakkab pärast aasta väldanud ootust toetama haigekassa

Kehad tulevad ja lähevad, aga hinged jäävad - see on minu filosoofia. Elu on õppetund ja mulle on elu õpetanud asjadest lahti laskmist. Aga raske on lahti lasta hingedest, kelle jaoks on minu hing elutähtis ja vajalik. Need on minu nelja lapse hinged,» tõdeb Margit.