Mis annab märku raskesti diagnoositavast maksavähist?

Newcastle ülikooli maksavähi ekspert Helen Reeves sõnas, et maksavähi ravis on tehtud väga vähe edusamme ning patsientidele on vaja rohkem võimalusi. Ülekaalulisuse tõus ja sellega seonduvad haigused, nagu diabeet ja mittealkohoolne rasvmaks mängib haigestumise kasvus kahtlemata rolli. Maksavähki on sageli raske varakult diagnoosida, sest sümptomid on sageli ebamäärased ja ilmnevad mõnikord alles hilises staadiumis. Maksavähk on üks raskemaid vähivorme, mille viie aasta elulemus on ainult kuus protsenti. Selle ravi on keeruline peamiselt hilise avastamise tõttu.