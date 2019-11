Psühholoog selgitab, kuidas saada võitu segavatest emotsioonidest

Pingeline elu, stress, liigne rahmeldamine on probleemid, mis vaimset tervist räsivad. Inimesed ei oska alati pingeid maha võtta või märgata, kui need kuhjuvad. «Tavaliselt rändab inimene oma tähelepanuga pidevalt minevikus ja tulevikus, mitte eriti tihti praeguses hetkes. Nii ei märka ta iseennast ega seda, mis temaga hetkel toimub. Teisalt ei teata ka lihtsaid asju – kuidas häirivatest mõtetest lahti lasta või mida emotsioonidega peale hakata,» rääkis Väljaste. Paljud probleemid saavad alguse sellest, et inimesed ei ole harjunud oma tähelepanu tahtejõuga suunama.

Mida teha segavate emotsioonidega? «Kui me sellistel hetkedel oskame sekkuda, on see imeline võluvits. Mäletan, kui ma õppisin ülikoolis, olin nii ärev, et ei julgenud loengus õppejõult küsida, sest juba enne hakkasid käed värisema ja ma läksin näost punaseks. Täna ma tean, et ärevus on üks kolmesajast emotsioonist, mida võin kogeda, aga emotsioonid tulevad ja lähevad. Ma lasen emotsioonil lihtsalt olla, kuni see vaibub, ma võin seda vaadelda ja see annab mulle ruumi,» selgitas Väljaste. Kindlasti ei tasuks emotsiooni eirata, alla suruda ega sellega võidelda, sest nii saab see vaid jõudu juurde.