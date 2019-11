Kas munandivähi teket soodustab rattasport ja mobiili taskus kandmine?

Munandivähk ehk testisevähk on harva esinev kasvaja, moodustades meeste pahaloomulistest kasvajatest kõigest ühe protsendi. Samas on just munandivähk noorte, 20–35-aastaste meeste hulgas kõige levinum. Kuid munandivähi riskigruppi kuuluvad ka üle 55-aastased mehed.