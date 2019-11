Vähiravifond sai korraga 15 abipalvet - toetusteks tuleks välja käia 200 000 eurot

13 abitaotlust tuli meestelt ja kaks naistelt. Kolm meest on napilt 40ndates, teised keskealised. Üks mees on valmis ise oma ravisse panustama 10 000 eurot, kuid kogusummast jääb ikka puudu ning ta vajab fondi abi.

Kõikidel abivajajatel on lapsed ja/või lapselapsed. Ühel abivajajal on viis lapselast ja ta on töötanud kaks aastakümmet päästekomandos päästjana. Üks avalduse esitanu on invaliid, kelle vanaema elab hooldekodus.