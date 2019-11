7 märki, et tegu võib olla südameprobleemiga

Haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse värskeima statistika kohaselt on üle 35-aastaste naiste peamiseks surmapõhjuseks südamehaigused, olles selle põhjustajaks ühel juhul neljast, kirjutab Women`s Health. Südamehaiguste sümptomid jäävad sageli märkamata. Siin on peamised, millele peaks tähelepanu pöörama, ja mis võivad anda tunnistust südameprobleemidest, ehkki nende ilmnemisel võib kurjajuur peituda ka mujal. Neid ei tohiks jätta aga tähelepanuta ja käik arsti juurde on igati asjakohane.

Paistes jalad või pahkluud

Jalgade paistetus võib tulla erinevatest tervisemuredest, kuid olla põhjustatud ka südameklapi probleemist. Vedeliku kogunemine jalgadesse on südamepuudulikkuse tavaline sümptom, kui süda ei suuda verd õigel kiirusel kehas liikuma panna.

Iga paistetuse pärast pole vaja muretseda – südameprobleemidega seotud paistetus jalgades aina süveneb.

Peavalud

Tugev peavalu võib olla ka insuldi sümptomiteks. Peavalu ei tähenda tavaliselt südameprobleeme, aga kui see esineb teiste sümptomitega nagu kaela jäikus, tohutu väsimus või pearinglus või see tekib järsku, tuleks pöörduda arsti poole.

Kurnatus

Kurnatust võivad põhjustada väga paljud asjad, sealhulgas unepuudus ja stress.

Südameprobleemide puhul räägime ebanormaalsest väsimuse tasemest. Sellisest, et muidu hea vormi juures treppi mööda tõustes jõud raugeb. Veel üks märk: kui tabab nõrkus, mille sarnast oled varem kogenud ainult grippi haigestumisel. Sel juhul võib südamel olla probleem keha hapnikuga varustamisel.

Kõhukrambid

Paljud inimesed arvavad, et südamevalu on tunda otse rinnus või vasakus käes. Mida aga tihti ei teata, on see, et valu võib kiirguda ka mujale. Pole harvad juhud, kui inimest kimbutava kõhuvalu taga on hoopis südamehäda.

Kui kõhus on tunda tugevaid krampe, on võimalik, et süda kiirgab kõhtu valusignaale. Need võivad muidugi viidata ka gripile või kõrvetistele, aga kui varem ei ole midagi sellist kogenud, tuleks pöörduda arsti poole, et välistada tõsisemad ohud.

Minestamine

Minestamine on vererõhu languse tagajärg ja selle põhjuseks võivad olla mitmed kehahoiaku muutused, aga isegi mõned ravimid. See võib aga olla ka tõsisema probleemi ilming – klapihäirete korral häirunud verevarustus, liiga kiire või aeglane südametöö või aordirebend.

Kui minestamine on üksikjuhtum, pole tõenäoliselt alust muretsemiseks. Kui minestatud on aga korduvalt või sellega on kaasnenud teised sümptomid, tuleks konsulteerida arstiga.

Pearinglus

Pea võib ringi käia kiirest püsti tõusmisest või veevaegusest. Kui pearinglus on püsiv, on aeg pöörduda arsti poole. Kui probleem on südames, tuleneb see tõenäoliselt arterite ummistusest või klapiprobleemist, mis mõjutavad vererõhku.

Surve ülaseljas