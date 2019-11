Apteekrite kogutud kilde: olen võtnud tablette King Kong

Klient: «Mingid nohu tabletid olid?» Apteeker: «Kas nohu on kinnine või vesine?» Klient: «Ma ei tea, kumb parem on?

«Minul on see partisanitõbi.» (Parkinsoni tõbi)

«Kui palju see 100 milliliitrit on, kas üks liiter?»

Patsient on vanem meesterahvas, arutleb apteekriga pikalt hambapasta teemal ja lõppjäreldus on selline: «Kui suudelda tahad, siis peab ikka seda hambapastat võtma, mis hingeõhku ka värskendab. Ega ma ei mõtle, et teid, mul on oma partner!»