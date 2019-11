Millistes Eesti kalades leidub kõige vähem elavhõbedat?

«Elavhõbeda mõttes ei tasu tekitada ilmaasjata paanikat. Läänemerest püütud kala võib julgelt süüa. See on üsna selge. Kui hakata sööma hästi palju tuunikala, võib ületada piirnormi üpris lihtsalt, sest neis on elavhõbeda sisaldus päris suur. Õnneks ei kannata meil seda raha poolest väga palju süüa,» selgitas ERR Novaatorile Mart Simm, Tartu Ülikooli merebioloogia vanemteadur.