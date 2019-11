Karmen Joller kandideerib arstide liidu presidendiks

Ta leiab, et avalikkuses võiks arstide hääl läbi arstide liidu palju enam kõlada, vahendab Med24. «Seda võiks olla palju rohkem. Näiteks võiksime rohkem anda hinnanguid tervishoiupoliitilistele otsustele või harida inimesi, et neil oleks lihtsam teha terviseteadlikke otsuseid. Oluline on ka see, et inimesed saaksid aru, kuidas arstid mõtlevad ja tegutsevad, et usaldus arstide vastu kasvaks – arst on ju inimesele tervise osas parim nõuandja.»